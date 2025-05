Sportello Eurodesk, iniziative per i giovani 

Uno sportello pensato per i giovani, che finora ha conquistato solo gli adulti. Arrivato a Monserrato nel 2020, l’eurodesk nel 2024 ha fornito consulenze su lavoro, digitale e progetti europei per un totale di 589 ore, ma soprattutto a utenti adulti. Per questo, la riunione di ieri della terza commissione consiliare è stata dedicata alla definizione di un piano di promozione dello strumento, per avvicinare i ragazzi: giornate dedicate durante l’estate, eventi con testimonial sportivi e dello spettacolo, banchetti durante le feste.

