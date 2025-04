Sportello Ersu apre 3 giorni della settimana 

Apre tre giorni la settimana lo sportello informativo dell’Ersu, avviato grazie alla convenzione firmata a marzo tra il presidente dell’ente, Daniele Maoddi, e il commissario straordinario di UniNuoro, Ivan Paglia. Lo sportello è operativo nella sede amministrativa del consorzio universitario, in via Salaris.

«L’apertura dello sportello rappresenta un’importante opportunità per gli studenti universitari del territorio, offrendo un punto di riferimento stabile e qualificato per l’accesso ai servizi dedicati al diritto allo studio», sottolinea l’Ersu guidato da Maoddi.

A garantire il servizio è Patrizia Sanna, funzionaria dell’Ersu, presente in sede tre giorni alla settimana. Lo sportello fornirà assistenza su tutti i principali servizi: bandi per borse di studio, alloggi e contributi per il fitto casa, servizio mensa, premi di laurea, sussidi straordinari, attività culturali promosse dalle associazioni studentesche, viaggi di istruzione e ulteriori opportunità previste nell’ambito del diritto allo studio universitario. Lo sportello apre al pubblico il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 11 alle 13. Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio al numero 0784 1949916 e-mail dirstudio@ersusassari.it. Nei restanti giorni della settimana attivo un servizio digitale.

