Sportello digitale per gli anziani e le persone fragili 

Ridurre il divario digitale e rendere più semplice l’accesso ai servizi online: con questo obiettivo prende avvio a Quartu il nuovo sportello digitale, un servizio di supporto dedicato in particolare ad anziani e persone fragili.

L’iniziativa, voluta dall’assessorato ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali del Comune, sarà attiva dal 17 marzo all’8 maggio - dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio - nel centro di aggregazione di piazza IV Novembre, grazie al supporto dei volontari del servizio civile. «Lo sportello», spiegano dall’assessorato di via Cilea, «nasce per offrire un aiuto concreto a chi incontra difficoltà nell’utilizzo quotidiano di smartphone, computer e applicazioni digitali».

Si va dall’assistenza all’utilizzo di telefonini, tablet e pc, all’accesso ai servizi comunali, sino all’attivazione e gestione dello Spid.

Spazio anche alla sicurezza online, con attività di informazione e prevenzione per aiutare i cittadini a riconoscere email e sms falsi, individuare link sospetti e difendersi dalle truffe più diffuse ai danni delle persone più vulnerabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA