Sportello digitale, apertura straordinaria 

Boom di richieste e apertura straordinaria allo Sportello d’inclusione digitale del Comune di Sestu, in via Cimabue, in occasione della scadenza per chiedere il reddito d’inclusione sociale. Questo aiuto economico si può richiedere infatti solamente online tramite il sito del Comune ma questo rappresenta ancora uno scoglio per molte persone anziane o poco avvezze alla tecnologia.

Per questo lo sportello sarà aperto oggi e domani, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. Per inviare la domanda bisogna però comunque prendere un appuntamento contattando l’ufficio al 351 3428545. Il Reis è un contributo economico erogato dalla Regione che conta 12 mensilità e può variare a seconda della situazione economica: per esempio in base all’Isee o alla presenza di figli. La domanda deve essere compilata online e utilizzando lo Spid. Allo Sportello si potrà ricevere assistenza ed essere guidati nella procedura in ogni dettaglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA