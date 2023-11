Sportello di sviluppo rurale, nuovo servizio di prossimità 

Non è ancora attivo (serve formare l’operatore) ma è già realtà lo “Sportello di sviluppo rurale”, uno dei 9 dell’isola e l’unico del Sulcis, con sede nel municipio di Villamassargia. «Un servizio di prossimità a chilometri zero - spiega la sindaca Debora Porrà - che faccia da tramite tra chi lavora in agricoltura e gli enti locali per favorire l’attività delle aziende e il benessere del territorio».

I 9 sportelli nascono dopo la mappatura in 55 schede di tutti gli aspetti rilevanti di ogni comune sardo. «Quello del Sulcis - osserva la direttrice Anci Daniela Sitzia - ha Villamassargia come capofila ma sarà di beneficio all’Unione dei Comuni “Metalla e il Mare” attraverso una figura specializzata che dovrà rapportarsi con le aziende e i professionisti dell’unione per valorizzare le tradizioni e tutte le produzioni identitarie del cibo». L’intervento del coordinatore di cattedra Unesco Federica Romano si è focalizzato sul “Registro nazionale dei paesaggi rurali” mentre Enrico Lancellotti, vice presidente dell’Associazione Tartufai della Sardegna, ha parlato della nuova legge regionale che regolamenta il settore dei tartufi (la 10 del 2023) e di una realtà che in Sardegna è ancora sporadica ma che può diventare molto redditizia (i prezzi vanno da 100 e 650 euro al chilo) e che può essere sfruttata anche nell’Iglesiente. Ha concluso l’esperto Anci Dina Porazzini parlando dell’attività dello sportello che tra l’altro «dovrà fornire ampio supporto per l’accesso ai bandi del settore».

