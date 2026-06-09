Sportello del rumore, appello al sindaco 

Dieci anni a fare da sentinelle del rumore, raccogliendo segnalazioni, promuovendo campagne di sensibilizzazione e cercando di mediare tra residenti, attività economiche e istituzioni. Lo Sportello di Conciliazione del Rumore - Comitato 45 Decibel, per la nuova stagione estiva, torna a sollecitare l'Amministrazione comunale chiedendo interventi concreti per contrastare l'inquinamento acustico e tutelare la qualità della vita dei residenti. Nel corso degli anni lo Sportello di via Cagliari ha promosso iniziative di sensibilizzazione e formazione, tra cui un convegno regionale sull'inquinamento acustico, campagne di controllo delle emissioni sonore dei veicoli e incontri pubblici rivolti a cittadini e operatori economici. Ha soprattutto fornito assistenza nelle segnalazioni relative a schiamazzi, musica ad alto volume e disturbi alla quiete pubblica. Ora il Comitato lancia un appello al sindaco Cacciotto chiedendo quattro azioni prioritarie: l'approvazione di un regolamento comunale specifico sulla tutela dall'inquinamento acustico, l'aggiornamento delle norme sugli artisti di strada e delle disposizioni sulle emissioni sonore, una maggiore presenza della polizia locale nelle ore notturne con controlli fonometrici nelle aree più esposte e, infine, la redazione e l'adozione del Piano di classificazione acustica della città.