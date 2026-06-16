Sportello Atm anche in paese 

Sant’Andrea Frius avrà presto il primo sportello automatico ATM Postamat, attivo 24 ore su 24. La novità è stata annunciata dall’Amministrazione, che nei mesi scorsi aveva sollecitato Poste Italiane per ottenere un potenziamento dei servizi sul territorio. Attualmente le operazioni sono garantite all’interno dell’ufficio postale, quindi durante gli orari di apertura. Con l’installazione del nuovo Postamat, invece, i cittadini potranno accedere ai servizi finanziari in modo più semplice e continuativo. Per il paese si tratta di una novità, anche per l’accessibilità ai servizi essenziali. L’Amministrazione sottolinea infatti come la presenza di presidi moderni rappresenti un elemento utile per migliorare la qualità della vita, rendere il territorio più attrattivo e contrastare i disagi legati allo spopolamento delle aree interne. A breve saranno comunicate le tempistiche relative all’installazione e all’attivazione del nuovo servizio.

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