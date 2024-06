Sportelli informazioni turistiche a Costa Rei e nel centro abitato 

Uno sportello informazioni turistiche in più a Costa Rei (da questa stagione sono due) e uno a Muravera in piazza Europa (in una casetta di legno, al posto di quello in piazza Ricchi). Sono le scelte dell’amministrazione comunale «per cercare di offrire sempre più – spiega il sindaco Salvatore Piu - un servizio di accoglienza ben organizzato e facilmente accessibile».

Numerose le novità, a partire dagli orari: gli uffici sono già operativi dalle 9.30 alla 13.30 e – a partire da luglio – anche nel pomeriggio. A Costa Rei, oltre alla storica sede di piazza Bonaria, sempre da luglio sarà aperta una seconda sede in piazza Colombo in collaborazione con il centro commerciala naturale. «Siamo convinti – aggiunge il primo cittadino - che questo potenziamento, con l'aggiunta del turno serale, contribuirà a migliorare l'esperienza di chi sceglie di trascorrere le vacanze qui da noi».

L'assessore comunale al Turismo Matteo Plaisant, dal canto suo, sottolinea che «il potenziamento degli infopoint riflette il nostro impegno costante verso lo sviluppo turistico e la promozione del territorio. La collaborazione con il centro commerciale naturale Costa Rei e l'apertura della nuova sede in piazza Colombo sono il frutto di una strategia volta a facilitare l'accesso alle informazioni turistiche».

Resta da capire che fine farà la struttura di piazza Ricchi utilizzata, sino ad oggi, come infopoint. (g. a.)

