Sportelli chiusi per tre ore e Postamat fuori uso da giorni 

Caos alle Poste di Lanusei. Il postamat è fuori uso da tempo e ieri per tre ore l’ufficio di via Tortolì è rimasto chiuso per un intervento di pulizia straordinaria programmato. Poste Italiane fa sapere che per limitare i disagi «l’orario dell’intervento ha consentito l’accesso all’ufficio postale nella prima parte della giornata operativa, quella con maggior afflusso di clientela». La sede sarà regolarmente aperta oggi, con gli orari consueti . Quanto al Postamat, il guasto è irreparabile. Lo sportello di prelevamento automatico deve essere sostituito da un nuovo modello. Lo comunica Poste Italiane che, scusandosi con i cittadini, sottolinea che le emergenze da risolvere in questo periodo sono tante.

