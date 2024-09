Sport vietato per lavori, atleti in fuga 

Galoppatoio comunale di Pratosardo, stadio Franco Frogheri, campi da tennis del Quadrivio e campo scuola Tommaso Podda. Alla ripresa delle attività delle federazioni e delle società nuoresi dopo le vacanze, le strutture sportive cittadine sono quasi tutte inutilizzabili. Per lavori in corso, come al campo scuola e al Tc Tennis, o per assenza di collaudo definitivo (vedi lo stadio) o di agibilità come il galoppatoio comunale. Una situazione disastrosa, con manifestazioni già saltate, come il palio del Redentore, e altre che salteranno e con società costrette ad allenarsi e a giocare in trasferta.

Addio Sinner mania

Se in città è un fiorire di campi di padel, quelli da tennis sono assenti. Impossibile “sfruttare” il momento favorevole per il movimento sportivo della racchetta dato dai successi mondiali di Sinner, con un tracollo di tesserati nella società Tc Tennis Nuoro dovuto alla chiusura di campi del Quadrivio, dove i lavori di riqualificazione sono in grave ritardo.

Iniziati a giugno 2023, il programma prevedeva la consegna in 180 giorni, ma la ditta ha ottenuto una proroga sino alla fine di ottobre. Senza strutture il Tc Nuoro - che conta 365 tesserati, 40 bambini della scuola tennis, 213 racchette di classe, 95 delle scuole elementari, 75 delle Medie e 43 delle superiori (scientifico), 22 ragazzi, 50 adulti, 40 soci - ha l’attività sportiva bloccata, con i bambini che praticano in uno spazio al campo scuola. Un fermo che arriva nella stagione migliore e blocca tutte le attività agonistiche, con molti atleti costretti ad andare sotto-rete a Mamoiada. Rinviate quindi tutte le attività dei piccoli ma anche quelle agonistiche e pre-agonistiche. Soprattutto Nuoro dice addio alla settima tappa nazionale di tennis, unica sarda affidata dalla federazione al Tc Nuoro, e rinviata perché non c’è campo, anche se la società nuorese alla fine potrebbe decidere di portare a termine a Mamoiada.

Frogheri pasticcio

L’altro punto interrogativo riguarda lo stadio Frogheri. La Nuorese domenica giocherà in casa ma sarà in “trasferta” forzata ad Oliena perché manca il collaudo e il manto in erba è in pessime condizioni. Il presidente Gianni Pittorra ha lanciato l’allarme. Il collaudo sarà parziale, come è stato sinora, e si attende la riunione della commissione strutture sportive, mentre la società ha già incaricato un ditta per rimettere a posto il manto. La corsa è contro il tempo, per avere la “disponibilità” momentanea (l’affidamento del Frogheri è scaduto da tempo ed è anche questo provvisorio) dello stadio già dalla prima gara di Eccellenza.

Lavori di corsa

Qualcosa si muove per i lavori di riqualificazione della pista e del campo scuola, iniziati ad aprile, con gli atleti e le società sul piede di guerra. Giovedì c’è stato un sopralluogo del presidente provinciale della Fidal, Gianni Diana, con i tecnici del Comune, quelli delle ditte che stanno operando e il gestore. Si stanno finendo gli spogliatoi e i bagni. «Avantieri avevo le lacrime agli occhi - afferma Diana - la ditta ha confermato e assicura la consegna per fine ottobre, finiti gli spogliatoi si prenderanno le quote e si stenderà il bitume e poi la gomma della pista. Noi ce lo auguriamo. Siamo preoccupati ma ora più fiduciosi». Molte le difficoltà per lo smaltimento della vecchia gomma e del bitume: la discarica che avrebbe dovuto accoglierli è chiusa. E il costo è decuplicato. Intanto, molti atleti si allenano a Mamoiada.

Galoppatoio

Il galoppatoio è inagibile e attende il bando di assegnazione, prorogato sino al 30 settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA