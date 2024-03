Sport, via ai lavori nella cittadella 

Un nuovo cantiere ha preso il via a Carbonia pochi giorni fa: si tratta dei lavori che serviranno nella cittadella sportiva di via Balilla a costruire un campo polivalente di pallacanestro e di pallavolo e un altro impianto tennistico e a sistemare aree che da tantissimi anni necessitavano di essere tratte dal degrado. «Anche questo intervento - sottolinea l'assessore comunale ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - nasce grazie a un fondo del PnrrR, stavolta da 1 milione e 225.000 euro, ed è dedicato alla promozione dello sport e in generale all’inclusione sociale». Bando che il Comune si era aggiudicato nel corso del 2023. Il finanziamento permetterà di potenziare l’offerta sportiva e di infrastrutturale nella zona da sempre dedicata ai giovani. I lavori sono cominciati in un'area prossima alla piscina e al campo sportivo Dettori. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA