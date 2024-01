Come ogni venerdì, questo pomeriggio, alle 14.30, andrà in onda “Casa Cus Cagliari a Radiolina”, la trasmissione condotta da Andrea Matta, nella foto .

Ospiti in studio: Andrea Tiana e Luca Ribaudo per il settore scherma; il presidente del Cus Cagliari Marco Meloni, Stefano Arrica e Moris Gasparri per il ricordo di Gigi Riva. Durante il programma, le rubriche e la presentazione del fine settimana sportivo del Cus Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA