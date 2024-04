Questo pomeriggio alle 14.30 andrà in onda “CasaCus Cagliari a Radiolina”. Ospiti in studio di Andrea Matta (foto) : i giocatori di hockey su prato, Davide Distinto e Alessandro Tocco per parlare del campionato di A1 della squadra di Sa Duchessa; il responsabile del camp “Estate al Cus Cagliari” per parlare della nuova edizione del centro estivo tra Cus, Quartu e il Poetto. Durante il programma, le rubriche e la presentazione del fine settimana sportivo del Cus Cagliari.

