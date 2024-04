Sport, unico motore del turismo 

Fa bene al fisico, alla mente e soprattutto all’economia. I titolari delle strutture ricettive cittadine ne sono sempre più convinti: a Oristano il turismo sportivo fa da traino alla destagionalizzazione. Bastano pochi numeri a confermare il trend. In occasione delle finali nazionali di ginnastica ritmica del circuito Msp, che si disputeranno al Palasport di Sa Rodia dal 25 al 28 aprile, oltre quattrocento persone soggiorneranno in città, tra atleti e familiari. Ma è solo uno dei tanti eventi inseriti nel ricco cartellone 2024 che, tra nuoto, taekwondo, atletica, pallavolo ed equitazione punta a consegnare al capoluogo un ruolo di primo piano nel panorama sportivo isolano.

I commenti

«Per il prossimo fine settimana siamo al già completo - è il commento di Rossella Sanna, una delle titolari della catena di hotel Mistral - Gli eventi organizzati in bassa stagione sono linfa vitale: lo sport è uno straordinario veicolo turistico». Le fanno eco dalla reception dell’Hostel Rodia: «Tra agonisti di ginnastica ritmica e accompagnatori avremo una quarantina di ospiti che si fermeranno tre notti. Non c’è dubbio che questo tipo di manifestazioni abbia ricadute positive in città». Lavorano alberghi e bed and breakfast, ma anche ristoranti, bar e pizzerie, senza contare il ritorno d’immagine. «Stiamo cercando di valorizzare al massimo i nostri impianti sportivi - afferma l’assessore comunale competente Antonio Franceschi - dall’inizio dell’anno al Palasport di Sa Rodia abbiamo contato oltre 23mila presenze».

Le presenze

In tremila hanno affollato la struttura nella due giorni dedicata al torneo Kim e Liù (forme e freestyle, combattimento) e il Campionato interregionale (forme e freestyle) di taekwondo con la partecipazione, sul parquet di viale Repubblica, di circa 650 atleti. Da tutta la Sardegna sono arrivati nella città di Eleonora anche per le finali regionali di nuoto della categoria esordienti B. «Con la nuova gestione affidata alla società All Together, la piscina comunale sta funzionando a pieno ritmo, anche grazie alla posizione baricentrica della nostra città - va avanti Franceschi - L’obiettivo ora è portare la vasca da sei a otto corsie per poter ospitare gare nazionali. Abbiamo già fatto una simulazione e gli spazi lo consentono, dobbiamo reperire le risorse, circa 100mila euro».E le ambizioni corrono anche attorno alla pista di atletica Sinis-Nurra, dove domenica sono in programma le qualificazioni alle fasi nazionali di staffetta per ragazzi e cadetti. «L’impianto oggi è omologato solo per il settore giovanile. Abbiamo i fondi per completare i lavori, 300mila euro, manca solo il bando per l’affidamento» assicura l’esponente della Giunta.

La sfida

Lo sport, dunque, come volano e motore importante per l’industria del turismo. Oristano cavalca l’occasione e arricchisce il suo calendario: domani al centro federale di Sa Rodia è in programma la giornata finale del campionato regionale paralimpico e sperimentale di calcio. Domenica, invece, al porticciolo turistico di Torregrande, spazio alla prima prova del circuito zonale Hansa 303, organizzato dall’asd Veliamoci.

