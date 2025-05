Sport, un motore per i mesi di spalla 

Lo sport outdoor nei mesi spalla, per dare una mano al settore dell’accoglienza. L’Amministrazione comunale sta puntando molto sugli eventi di carattere nazionale e internazionale in modo da animare la città anche a giugno, settembre e oltre. «Alghero è una destinazione sportiva di riferimento in ogni stagione dell’anno», conferma l’assessore al Bilancio Enrico Daga: «Crediamo profondamente nel potere dello sport, uno strumento straordinario di crescita per le nuove generazioni, ma anche un motore silenzioso che muove economia, promuove il territorio e rafforza l’identità».

Dopo i campionati studenteschi provinciali e il Sardegna Rally Raid, appena andati in archivio, il Comune ha in programma di proseguire su questo segmento. Si continua infatti il 21 giugno con Wps Open World Cup, il grande nuoto paralimpico internazionale, evento di riferimento nel panorama della acque libere, dopodiché a settembre andrà in scena la XX edizione della Baia delle Ninfe, gara motoristica con auto d’epoca. A novembre la 63^ edizione della Scala Piccada, la famosa cronoscalata sulla statale 292, verso Villanova Monteleone. «Siamo orgogliosi di ospitare ad Alghero così tanti eventi sportivi di grande pregio a livello nazionale e internazionale, e non vediamo l’ora di accogliere gli organizzatori, gli atleti e tutti gli appassionati. – dice il sindaco Raimondo Cacciotto – Questo calendario contiene solo una parte dei numerosi appuntamenti previsti nel corso dell’anno, ma è senza dubbio rappresentativo del ruolo giocato dalla nostra città nell’attrarre manifestazioni di alto profilo».

RIPRODUZIONE RISERVATA