Sport-terapia per i disabili: la Regione stanzia 400mila euro 

Possono prendere il via le attività di sport-terapia per disabili del Plus “Quartu-Parteolla”. La procedura per l’individuazione di soggetti attuatori del programma si è conclusa con la selezione di quattro operatori a cui sarà affidata la realizzazione di progetti di promozione e diffusione dell’attività sportiva tra le persone con disabilità, strumento indispensabile per favorire l’inclusione sociale e l’integrazione di soggetti a rischio marginalità.

Sarà ancora il Comune di Dolianova (ente capofila uscente del Plus) a gestire il programma in attesa del completo passaggio di consegne al Comune di Quartu che da quest’anno sarà alla guida del Piano unitario dei servizi. Per l’attuazione dei progetti di sport-terapia, il Plus ha ottenuto dalla Regione un finanziamento complessivo di 400mila euro. Per il momento saranno impegnati circa 64mila euro a favore delle società Apa Dream Onlus (15.258 euro), Asd Sardegna Sport (16.804), Asd Equus (13.608) e Giogaus Impari Sport e Divertimento (18.970). L’obiettivo è avvicinare i soggetti con disabilità allo sport e accrescere la qualità di vita di ognuno attraverso la pratica di diverse discipline: nuoto, canottaggio, basket, tennis, atletica ed equitazione. Attività che non sono solo occasioni di aggregazione e di confronto ma in molti casi rappresentano la migliore terapia anche per soggetti con evidenti difficoltà motorie.

RIPRODUZIONE RISERVATA