Sport, teatro, cinema: «Per non sentirsi disabili serve più inclusione» 

Per arrivare a una totale inclusività nei confronti delle persone con disabilità uditiva non basta soltanto che più persone possibili imparino la (pur indispensabile) lingua dei segni. Un’inclusione a 360 gradi passa anche dalla cultura, dall’arte, dal teatro, dallo sport, dalla possibilità di effettuare escursioni.

Il seminario

Questo il senso del seminario “Vedere voci e sentire immagini”, svolto ieri nel Rettorato dell’Università. Undicesimo appuntamento del progetto regionale “Disabilità uditiva, comunicazione, apprendimento e partecipazione”, finalizzato a promuovere nell’ambiente universitario l’utilizzo della lingua dei segni (Lis) e della lingua dei segni tattile (List), l’incontro è stato organizzato dal Servizio per l’inclusione e l’apprendimento dell’ateneo cagliaritano. «Diritto allo studio significa anche diritto alla cultura. Tutti devono avere il diritto di fare esperienze formative da ogni punto di vista», spiega Silvia Vinci, responsabile del servizio. «È importante, all’interno di questo progetto, valorizzare occasioni di inclusione anche in aree differenti dalla formazione universitaria alla Lis».

Esempi virtuosi

Non mancano gli esempi virtuosi in questo ambito. Michele Marescutti è una guida turistica che con la sua associazione, Quartourismo, organizza escursioni volte alla riscoperta del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio, dalle tombe dei giganti al birdwatching tra i fenicotteri. I suoi tour sono accessibili a tutti, persone normodotate e con disabilità, perché, spiega, «le barriere sono prima di tutto mentali. Una volta abbattute quelle si possono superare quelle fisiche. È sufficiente prestare grande attenzione nella preparazione dell’escursione, in modo da creare percorsi fruibili a tutti». Per le persone sorde le indicazioni vengono date con l’ausilio di un interprete.

Alessandra Mura, docente della lingua dei segni italiana che organizza laboratori di Lis con l’Ente Nazionale Sordi. All’interno di questi laboratori, dedicati sia a bambini che adulti, allestisce rappresentazioni teatrali e utilizza poesie e canzoni che vengono adattate per essere divulgate proprio con la lingua dei segni. E lancia un appello: «I sottotitoli al cinema vengono usati solo per i film in lingua originale. Utilizzarli anche per i film in italiano renderebbe l’esperienza accessibile a tutti».

Progetti per l’inclusione possono essere portati avanti anche nello sport. Vito Erriu, vicepresidente dell’Ente Nazionale Sordi, racconta che dopo aver lanciato attività legate al calcio, alla pesca e al bowling, l’ultima moda che si sta diffondendo anche tra i non udenti è quella del padel. «Lo sport è un’importante occasione di scambio tra persone sorde e udenti. Anche le persone sorde hanno bisogno di partecipare».

