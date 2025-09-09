VaiOnline
Pula.
10 settembre 2025 alle 00:23

Sport sulla sabbia, pronti i nuovi campi a Su Guventeddu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande partecipazione, a Pula, all’inaugurazione dei nuovi Campi Beach Su Guventeddu, un’area attrezzata a due passi dal mare per la pratica del volley e del tennis su sabbia. L’amministrazione comunale ha voluto offrire alla cittadinanza uno spazio moderno e funzionale, pensato per chi ama praticare sport sulla sabbia tutto l’anno. La cerimonia è iniziata con il tradizionale taglio del nastro e subito i campi hanno preso vita grazie all’open day organizzato da Asd Beach volley Pula e Beach tennis Pula, che hanno proposto allenamenti dimostrativi e partite aperte a tutti.

Grandi e piccoli hanno potuto cimentarsi nelle discipline e condividere la passione per l’attività fisica all’aria aperta. «Questi campi – ha dichiarato con entusiasmo la vicesindaca e assessora allo sport Elisabetta Loi – erano attesi da anni: finalmente diamo risposta agli sport che si svolgono al mare. L’impianto, dotato di illuminazione, sarà utilizzabile tutto l’anno, anche nei mesi invernali. Rappresenta un ulteriore passo nell’attenzione verso lo sport a Pula».

Soddisfazione anche per la consigliera comunale, e atleta di beach tennis Simona Urru: «Per noi ampliare l’offerta sportiva significa garantire la crescita del settore agonistico e far conoscere a tutti la bellezza degli sport sulla sabbia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 