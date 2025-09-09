Sport sulla sabbia, pronti i nuovi campi a Su Guventeddu 

Grande partecipazione, a Pula, all’inaugurazione dei nuovi Campi Beach Su Guventeddu, un’area attrezzata a due passi dal mare per la pratica del volley e del tennis su sabbia. L’amministrazione comunale ha voluto offrire alla cittadinanza uno spazio moderno e funzionale, pensato per chi ama praticare sport sulla sabbia tutto l’anno. La cerimonia è iniziata con il tradizionale taglio del nastro e subito i campi hanno preso vita grazie all’open day organizzato da Asd Beach volley Pula e Beach tennis Pula, che hanno proposto allenamenti dimostrativi e partite aperte a tutti.

Grandi e piccoli hanno potuto cimentarsi nelle discipline e condividere la passione per l’attività fisica all’aria aperta. «Questi campi – ha dichiarato con entusiasmo la vicesindaca e assessora allo sport Elisabetta Loi – erano attesi da anni: finalmente diamo risposta agli sport che si svolgono al mare. L’impianto, dotato di illuminazione, sarà utilizzabile tutto l’anno, anche nei mesi invernali. Rappresenta un ulteriore passo nell’attenzione verso lo sport a Pula».

Soddisfazione anche per la consigliera comunale, e atleta di beach tennis Simona Urru: «Per noi ampliare l’offerta sportiva significa garantire la crescita del settore agonistico e far conoscere a tutti la bellezza degli sport sulla sabbia».

