Sport, spazi in più per gli atleti under 18 

Spazio ai giovani e alla cultura sportiva e ricreativa. Partendo da questa idea, la Giunta – dopo aver ascoltato le richieste di cittadini e società che hanno proposto l’avvio di nuove discipline nel territorio – ha deciso di concedere il 10 per cento di tempo in più negli impianti comunali – rispetto agli orari già concordati da regolare bando – alle società con atleti under 18 che praticano nuove discipline.

«Secondo il regolamento la fruizione delle palestre comunali è consentita, a seguito di bando pubblico, attraverso apposite concessioni in uso temporaneo e con orario prestabilito», spiega l’assessora allo sport Elisabetta Contini, «attualmente nel nostro territorio abbiamo un aumento delle attività sportive e una frequentazione sempre più viva degli spazi sportivi. Quindi l’assegnazione degli spazi nelle ore pomeridiane - dalle ore 16 alle ore 19 - verrà data principalmente ad attività di atleti under 18».

Oltre il centro polivalente Raffaele Piras sono a disposizione anche le palestre di via Ales e via Don Minzoni. «Nelle palestre comunali si dovranno svolgere esclusivamente attività sportive, l’uso per attività diverse può avvenire solo in casi di particolare interesse pubblico o istituzionale», precisa l’assessora Contini, «l’apertura del campo polivalente ha creato una nuova vivacità sportiva ma al contempo ha portato gli stessi cittadini a richiedere un’offerta sportiva sempre maggiore e non relegata alle solite discipline in attività in città».

