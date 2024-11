Sport senza finanziamenti:  scontro politico e polemiche  

L’ex sindaca di Calasetta Claudia Mura e l’attuale primo cittadino Antonello Puggioni si attaccano sui sociale. Litigano per questioni di sport. Questa volta gli uscenti hanno preso l’occasione al volo dal bando per l’assegnazione di contributi regionali per gli impianti sportivi dove Calasetta, al pari di tanti altri comuni del Sulcis è rimasta esclusa.

«Ci si aspettava qualcosina di più da questa amministrazione, che sui giornali e sui social raccontava di un grande lavoro svolto intorno a questa vicenda - scrive Claudia Mura - considerato che la base di partenza poteva essere il progetto definitivo, già approvato da noi, che andava adeguato e perfezionato, sulla base dei criteri di assegnazione dei punteggi, ma che di fatto è rimasto lo stesso nella sostanza e addirittura declassato a progetto preliminare. Appare inspiegabile oltre che inutile, la scelta di cofinanziare l’opera con una quota di 86 mila euro. Un’occasione persa per la nostra comunità».

Il sindaco Sindaco Puggioni, il suo pensiero non lo ha mandato a dire, anzi, ha replicato direttamente sul post del gruppo della sindaca che lo ha preceduto. «Si voleva prendere esempio dalla vostra nullità di 5 anni. Il Vostro niente, che oggi vi vede pronti, senza sapere nemmeno da dove si è partiti e che vi qualifica sempre più. Quello che avete creato e lasciato, distruggendo la nostra comunità. Rispondete invece su: Puc, Pul, Casa anziani, rapporti con i dipendenti e valutazione del loro operato, Porto, Sicapi. Ci vorrebbero cinque anni per raccontare il vostro niente». (s. g.)

