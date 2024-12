Sport, scuola e arte contro le dipendenze 

Combattere le dipendenze stando insieme e "Prevenire è meglio che curare". È l'obiettivo di "No dipendenze" che ieri mattina al Teatro Eliseo di Nuoro, ha incontrato 400 studenti delle prime e seconde medie. A presenziare gli istituti San Pietro, Maccioni e Biscollai di Nuoro, l'Istituto comprensivo di Santu Lussurgiu (sede di Seneghe), quello di Macomer (sede di Bolotana) e Latte Dolce agro di Sassari. Il coordinatore del progetto Nodipendenze Roberto Betocchi ha aperto i lavori. L'assessora regionale Mariaelena Motzo ha detto: «Dobbiamo riprendere a parlare tra noi. È importante perché la solidarietà e il rispetto, l'amore, fanno la differenza anche contro le dipendenze. Le alternative esistono: lo sport, la scuola, l'arte. Godiamoci i momenti insieme». La presidente dell'Ordine degli psicologi e psicologhe Angela Maria Quaquero è commossa: «Va bene sentirsi via chat, ma bisogna incontrarsi, trovare i modi migliori per star meglio, insieme». Seguita da Elisabetta Pusceddu, presidente AsdSport e salute e dal direttore artistico Alex Musa che ha rilasciato la sua testimonianza. «Tutti mi chiamano Alex ma mi chiamo Alessandro perché è come se avessi vissuto due vite. Se dovessi tornare indietro a 15 anni fa mai avrei pensato di essere qui su questo palco. Non fatevi mai buttare giù. Lo sport mi ha salvato la vita». (g. pit.)

