Sport, scende in campo il degrado 

Carbonia è da anni riconosciuta come città dello sport e annovera decine di strutture. Ma qualcosa non quadra: a fronte di alcuni impianti gioiello o altri che stanno nascendo e arricchiranno un elenco già corposo, altri sono abbandonati, tenuti in pessimo stato e privati di finanziamenti per il recupero. Non c’è parvenza di cambiamento di rotta. Forse il caso emblematico è lo storico campo sportivo Santa Barbara: figurava in un progetto di recupero urbanistico del rione e con 350 mila euro sarebbe stato posato pure il manto di erba sintetica. I soldi alcuni anni fa sono stati trasferiti alle nascenti palazzine popolari. E per il Santa Barbara solo rattoppi magari in vista delle finali di coppa: «Stavolta ci eravamo illusi davvero, che delusione», afferma Carlo Deriu. «Quando io ero sindaco quei fondi c’erano – replica l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti – è stata fatta una scelta ben precisa».

Il degrado

I campetti da calcetto di via Dalmazia e di Is Gannaus sono allo sbando totale. Per quello di Is Gannaus c’erano 52 mila euro: «Spariti anche questi – racconta Marino Deiana, residente nel rione – e intanto gli incivili da anni rubano il manto sintetico e devastano la struttura». «Per questi impianti – specifica Casti – esistono bandi appositi che hanno già dimostrato efficacia: chi vince la gestione e fa manutenzione si vede sgravare l’affitto». Ma è un terno al lotto: sinora è andata bene col campo di calcio di Is Gannaus, il tennis club e il nuovo campetto di via Puglie. L’impianto sportivo “Dettori” di via Balilla ha visto migliorare le sue condizioni complessive, tranne un dettaglio non indifferente: «La pista di atletica ha più di 30 anni ed è da rifare del tutto – analizza Antonello Murgia, presidente della Sulcis Atletica – le semplici manutenzioni non servono più ed è la struttura più frequentata della città». A due passi il campo di calcetto semi nuovo continua ad avere i lampioni spenti perché evidentemente il progetto si è perso in chissà quali meandri della burocrazia.

Nuovo impianto

Vicino al Palasport e alla piscina sta sorgendo un nuovo impianto polivalente. E mezzo milione c’è anche per il disastrato campo sportivo di Bacu Abis datato 1935: «Peccato però che non per ora non ci siano fondi per il campetto polivalente – afferma il consigliere Sandro Mereu – il problema delle manutenzioni è enorme: lecito domandarsi se fosse il caso di costruire nuovi impianti invece che scovare soldi per gli esistenti». Anche su questo aspetto Casti pone un punto fermo: «A meno che non arrivino fondi dedicati come ad esempio per lo stadio Zoboli o la piscina, le manutenzioni si affrontano col bilancio comunale». Anche Area vanta un campo sportivo da calcio dimenticato in via Mazzini.

