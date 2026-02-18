VaiOnline
Città metropolitana.
19 febbraio 2026 alle 00:49

Sport, regole condivise sugli impianti scolastici  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Spazio allo sport. Dialogo e regole condivise”, questo il tema dell’incontro che si terrà giovedì 26 febbraio, alle 17:30, nella sala ex Cappella degli Uffici della Città Metropolitana in viale Ciusa 21 a Cagliari.

L’iniziativa

Un incontro durante il quale il consigliere delegato allo sport Antonio Pani incontrerà le associazioni che utilizzano gli impianti sportivi scolastici della Città Metropolitana di Cagliari. «L’amministrazione Metropolitana avvia un percorso strutturato di confronto e collaborazione con le associazioni sportive che operano all’interno degli spazi sportivi scolastici della Città Metropolitana di Cagliari», spiega il consigliere Antonio Pani. «L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire un rapporto sempre più chiaro, trasparente e fondato sulla cooperazione, capace di sostenere e rafforzare in modo efficace lo sviluppo della pratica sportiva sull’intero territorio metropolitano. Attraverso un dialogo stabile e condiviso, l’Amministrazione intende valorizzare il ruolo delle associazioni sportive, promuovere una gestione più efficiente degli spazi e contribuire alla crescita di un sistema sportivo inclusivo, accessibile e di qualità per la comunità», aggiunge.

La giornata

Tra i principali temi di discussione l’analisi dell’attuale utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive e l’avvio di un percorso per la pianificazione di un confronto continuativo e condiviso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 