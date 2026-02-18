Sport, regole condivise sugli impianti scolastici  

“Spazio allo sport. Dialogo e regole condivise”, questo il tema dell’incontro che si terrà giovedì 26 febbraio, alle 17:30, nella sala ex Cappella degli Uffici della Città Metropolitana in viale Ciusa 21 a Cagliari.

L’iniziativa

Un incontro durante il quale il consigliere delegato allo sport Antonio Pani incontrerà le associazioni che utilizzano gli impianti sportivi scolastici della Città Metropolitana di Cagliari. «L’amministrazione Metropolitana avvia un percorso strutturato di confronto e collaborazione con le associazioni sportive che operano all’interno degli spazi sportivi scolastici della Città Metropolitana di Cagliari», spiega il consigliere Antonio Pani. «L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire un rapporto sempre più chiaro, trasparente e fondato sulla cooperazione, capace di sostenere e rafforzare in modo efficace lo sviluppo della pratica sportiva sull’intero territorio metropolitano. Attraverso un dialogo stabile e condiviso, l’Amministrazione intende valorizzare il ruolo delle associazioni sportive, promuovere una gestione più efficiente degli spazi e contribuire alla crescita di un sistema sportivo inclusivo, accessibile e di qualità per la comunità», aggiunge.

La giornata

Tra i principali temi di discussione l’analisi dell’attuale utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive e l’avvio di un percorso per la pianificazione di un confronto continuativo e condiviso.

