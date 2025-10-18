Sport per tutti i gusti, festa in centro 

Una grande palestra a cielo aperto: bella. Il Festival dello sport promosso dal Centro commerciale naturale (Ccn) di Oristano, in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune e la Pro Loco, è stato un successone. Dalle 9.30 fino alle 18 le vie e le piazze del centro sono state invase da giovani che tentavano di far canestro, altri si dilettavano nello judo, altri inforcavano le bici o si arrampicavano sulle palme: sport comunque per la felicità degli studenti in formativa uscita e degli oristanesi che assistevano tra curiosità e apprezzamento all’occupazione degli spazi finalmente senza l’assedio mangereccio e bevereccio, sport eccessivamente praticati sotto la torre di Mariano. «Quest’anno abbiamo fatto un salto di qualità con un evento che ha messo insieme le nostre associazioni, le scuole e le famiglie», osserva soddisfatta la presidentessa del Ccn di Oristano, Rita Musso.

I dati

Trentaquattro le società e le associazioni interessate con atleti e allenatori, 50 i negozi che hanno aderito, 9 le piazze e le strade coinvolte. Antonio Franceschi, assessore allo Sport: «Il Festival ha testimoniato in termini positivi la collaborazione tra enti, associazioni e attività locali. Lo sport è salute e socialità». Il “Passaporto multisportivo” è stata una gara nelle gare. Durante la giornata sono state consegnate delle tessere per condurre i partecipanti a visitare gli stand dove potevano ottenere il timbro che certificava i passaggi. Al termine chi ha completato il “passaporto” ha ottenuto premi, gadget e sconti offerti dai negozi del centro.

I commenti

Daniele Olmetto e Daniele Pilloni, dirigente e allenatore dell’Azzura basket, hanno tirato su i canestri in piazza Roma: «Una manifestazione importante e ben riuscita, le scuole hanno risposto in pieno e i cittadini meno giovani non di meno. Un Festival da ripetere». A Matteo Fenu, Fabrizio Anziani e Mattia Murru, nell’Infopoint Centro commerciale naturale di piazza Eleonora, brillano gli occhi: «Più che soddisfatti, va quasi oltre le nostre aspettative. Oltre il numero dei giovani vediamo avvicinarsi tante persone che ci incoraggiano a continuare e a fare se possibile anche di più».

Al Palasport

Oggi intanto giornata finale del Torneo nazionale Città di Oristano di basket in carrozzina al Palasport di Sa Rodia (edizione dedicata a Domenico Pittalis). Grande protagonista la Dinamo Lab Sassari, insieme all’Handibasket Le Puy-en-Velay (Francia), la Briantea Cantù e la Amicacci Giulianova. Dalle 18.30 le finali.

