Sport per giovanissimi con disabilità 

Al via in città due progetti di sport dedicati alle persone con disabilità, finanziati dalla Regione e promossi dalle associazioni sportive Giocaus impari e Seguimi. Le attività offriranno un percorso intensivo e strutturato di sport-terapia, benessere e inclusione sociale.

Il primo sarà concentrato tra palestra e spiaggia, coinvolgendo bambini e ragazzi con disabilità in un campo estivo sul lungomare Poetto con nuoto adattato, aquagym e attività ludico-motorie in spiaggia. Saranno 20 i giovanissimi coinvolti, con assistenza individuale. Sono previste collaborazioni con Ats, Plus, Enti locali e famiglie, con due iniziative sportive inclusive aperte a tutta la cittadinanza. Le attività si svolgeranno durante l’estate.

Il secondo progetto, “La bicicletta come libertà” dell’associazione Seguimi, si articolerà in un percorso ciclistico innovativo pensato per adattarsi a ogni livello di disabilità. Un programma diviso in più fasi: dall'allenamento in aree protette e piste ciclabili alle attività in gruppi misti (persone con e senza disabilità), per proseguire con l'uso di biciclette adattate, tandem, handbike e tricicli. Saranno 30 i partecipanti, coinvolti e accompagnati da operatori esperti, con la collaborazioni di altre realtà del territorio. In questo caso le attività si svolgeranno fino a dicembre.

