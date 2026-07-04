Sport paralimpico, promossa Macomer 

La centralità geografica e l’eccellenza degli impianti sportivi consentono a Macomer di ospitare, nella prossima stagione, vari eventi sportivi paralimpici regionali e nazionali. Lo ha annunciato il Comitato italiano paralimpico, in un incontro a Macomer, al quale hanno partecipato il presidente e il vice presidente del Cip, Claudio Secci e Sandro Fiori, con tutte le associazioni sportive locali, la Consulta dello sport e vari operatori. I massimi rappresentanti del Cip regionale hanno illustrato le linee di intervento. I rappresentanti delle società sportive hanno messo in evidenza le difficoltà che incontrano, in particolare sulla mobilità, fino alla carenza di tecnici formati. Claudio Secci ha raccolto le osservazioni. Su 25 società presenti a Macomer tre hanno squadre paralimpiche mentre altre potrebbero essere in procinto di crearsi. «È un movimento in continua crescita perché in crescita sono la sensibilità e le opportunità di fare attività paralimpica - dice l’assessore allo Sport, Federico Castori - ci porremo come facilitatori e promotori di un gruppo di lavoro che possa essere di ausilio alle società sportive. Abbiamo il Cip come punto di riferimento, la disponibilità di chi opera nel mondo dell’inclusione, tutte le carte in regola per far bene». (f. o.)

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