Sport, nuovi spazi e attività 

Il Comune di Galtellì, guidato da Franco Solinas, punta sullo sport e il benessere. Nuovi corsi e migliorie degli spazi, così Galtellì diventa attrattivo anche per le pratiche sportive. Calcio, padel, pallavolo, atletica, canoa, taekwondo e arrampicata, ma anche ginnastica posturale, corsi di yoga, ginnastica dolce, balli caraibici, latino americani, zumba, step, ginnastica dolce posturale e corso total body.

Tra gli spazi migliorati il campo sportivo, la palestra e le aree dedicate all'escursionismo come il Monte Tuttavista. «Numeri, obiettivi raggiunti, movimento sociale e sportivo, ma anche economico, che il paese deve continuare a coltivare - dice il sindaco - Lo stiamo facendo grazie anche a un regolamento che abbiamo approvato e che dà la possibilità alle associazioni di sfruttare le palestre e le strutture comunali. Tante le associazioni attive che mettono a disposizione tempo, denaro e passione a favore di tutti. Proprio per questo, colgo l'occasione per fare i complimenti a nome di tutta l’amministrazione, alla nostra Lara Murreddu che sabato è diventata campionessa regionale under 14, atleta dell’associazione “Sport è Vita”». ( g. pi. )

