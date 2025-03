Sport nelle periferie, 300 mila euro al Sacro Cuore 

Trecentomila euro per la manutenzione della palestra Sacro Cuore e dell’impianto di arti marziali “Cral”. La richiesta di applicazione dell’avanzo vincolato per le due realtà rimarca l’attenzione dell’amministrazione comunale per le strutture sportive, in taluni casi da riqualificare in considerazione di una nascita risalente ormai a diverse decadi fa. Nel caso specifico l’intervento rientra nell’ambito della manutenzione straordinaria sui locali del quartiere di Monte Rosello Basso, centri di riferimento per la pratica degli sport nel rione e non solo. Attività anticipata, nelle scorse settimane, dall’approvazione del progetto esecutivo di cui aveva dato notizia l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna nel corso di una convocazione della IV Commissione. Proprio in quell’occasione si era fatto il punto su una serie di lavori, in partenza o in via di definizione, che riguardavano gli impianti sportivi, con un focus preciso per la punta di diamante dell’intera programmazione: il palazzetto polivalente di via Kennedy di cui si è discusso in giunta di recente. C’era infatti da dare il via libera al progetto esecutivo da cui discenderanno i cantieri per l’opera da 4 milioni di euro e mezzo che, entro metà 2026, dovrebbe portare alla realizzazione di una struttura dove si potrà giocare a pallavolo, pallamano e calcio a cinque.

RIPRODUZIONE RISERVATA