Sport nel parco, ecco il calendario  

Arti marziali e pallamano per i bambini, ginnastica e zumba per gli over 65. Sono queste le iniziative previste per il resto del mese e per novembre nel parco di San Michele.

I nuovi appuntamenti di “Sport nei Parchi”, predisposti dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, si terranno il venerdì e il sabato. Questi gli orari. Il venerdì: dalle 16 alle 18 arti marziali miste per bambini; dalle 17 alle 17,30 mobility per over 65;

dalle 17,30- alle 18,30 ginnastica per over 65; dalle 18,30 alle 19,30 zumba per over 65. Il sabato: dalle 12 alle 13 arti marziali miste per bambini; dalle 15 alle 19 pallamano per bambini.

L'iniziativa, realizzata dal Comune di Cagliari e Sport e Salute, promuove la pratica sportiva immersa nel verde cittadino con lezioni gratuite che si svolgono nel parco di San Michele all'ingresso numero 3 (fronte parcheggio). Poi si raggiungerà la zona dove si terranno le lezioni.

Le lezioni di pallamano per bambini termineranno oggi, con l’ultima lezione, mentre quelle di mobility, ginnastica e zumba riservate agli over 65, chiuderanno il 17 novembre. Poi si valuterà la possibilità di riproporre le iniziative per i mesi successivi.

Per partecipare alle lezioni sarà sufficiente presentarsi al parco di San Michele nei giorni e negli orari stabiliti, senza bisogno di prenotazione.

Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail segnalazioniverdefauna@comune.cagliari.it o chiamare il call-center, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 11, al numero 070/6774010.

