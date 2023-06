Sport nei parchi, più tempo 

Sono stati riaperti fino al 23 giugno i termini per partecipare a "Sport nei Parchi", un progetto nato dalla collaborazione fra Sport e Salute e Anci che mira a coinvolgere associazioni e società sportive dilettantistiche. Le modalità sono state pubblicate nel sito del Comune. «Si tratta di un modello innovativo che permetterà di avere in adozione un’area attrezzata a titolo gratuito presso il Parco Europa, purché in possesso di quei requisiti previsti», spiega l’assessora comunale allo Sport Cinzia Carta.

