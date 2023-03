“Sport nei parchi”, le lezioni gratuite 

Riprendono oggi le lezioni di “Sport nei Parchi”, ospitate al parco di San Michele (ingresso numero 3 fronte parcheggio).

L’appuntamento è dalle 16:15 alle 17:15 e dalle 17:15 alle 18:15 con le arti marziali miste per bambini; dalle 17:00 alle 18:30 invece workout per donne; dalle 17:30 alle 18:30 ginnastica per over 65 e dalle 18:30 alle 19:30 la zumba per over 65.

Domani invece dalle 9 alle 10 lezione di ginnastica respiratoria per over 65; dalle 9:30 alle 11:00 functional per donne; dalle 10 alle 11 apnea a secco per over 65; dalle 11 alle 12 respiro e rilassamento per over 65; dalle 12 alle 13 arti marziali miste per bambini; dalle 15 alle 19 pallamano per bambini; dalle 17 alle 18.30 difesa personale per donne. Domenica infine dalle 10 alle 11 torna la lezione di functional training per donne; dalle 11 alle 12:30 difesa personale per donne; dalle 17 alle 18:30 yoga per donne. Ultimo appuntamento di marzo il 31: dalle 16:15- alle 17:15 e dalle 17:15 alle 18:15 arti marziali miste per bambini; dalle 17 alle 18:30 workout per donne; dalle 17:30 alle 18:30 ginnastica per over 65 e dalle 18:30 alle 19:30 zumba per over 65.

Per poter partecipare alle lezioni è sufficiente presentarsi al parco nei giorni e negli orari stabiliti, senza bisogno di prenotazioni. Ulteriori informazioni all'indirizzo mail segnalazioniverdefauna@comune.cagliari.it o – nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì - dalle 10 alle 11 al numero 070.6774010.

L'iniziativa “Sport nei Parchi” è organizzata dal Comune e “Sport e Salute”. Nel complesso, sei associazioni sportive dilettantistiche alterneranno lezioni gratuite rivolte a donne, over 65 e bambini, per un totale di 390 ore di sport durante i fine settimana.