Sport nei parchi, il Comune ci pensa 

Si chiama “Sport nei parchi” la nuova iniziativa nata dalla società governativa Sport e Salute e l’associazione nazionale Comuni italiani (Anci). L’assessore allo Sport, Marco Erbì, incontrerà stasera alle 18.15 le associazioni sportive di Villacidro per spiegare il progetto e raccogliere eventuali adesioni.

«Sport nei parchi è una opportunità che si offre alle associazioni sportive dilettantistiche per promuovere lo sport all’area aperta. In pratica, a loro può essere affidata un’area verde o un parco, individuati dal Comune e tramite bando, che può essere utilizzata per lo sport installando l’attrezzatura per praticare attività fisica all’aperto», specifica l’assessore. «Ci sarà un finanziamento ministero-Comune per chi prenderà in gestione l’area: in questa riunione è necessario capire se ci possono essere a Villacidro associazioni potenzialmente interessate al progetto». Nella riunione in aula consiliare verrà anche illustrata la nuova modalità di gestione dei contributi comunali per asd.

