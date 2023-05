Sport nei parchi, due giornate col rugby 

Ultimi appuntamenti per “Sport nei parchi”, il progetto maturato durante la fase più acuta della pandemia aveva costretto alla chiusura di palestre e centri sportivi generando così una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza.

Il 6 e il 13 maggio nel parco di via Solarussa grandi e piccoli potranno giocare gratuitamente a rugby e avvicinarsi a questo sport. La società Cagliari Rugby club – diversamente dalle altre - non è, infatti, riuscita a chiudere le attività nei tempi prestabiliti e il Comune ha così concesso gli spazi per altri due fine settimana. «È stata un’esperienza assolutamente positiva che ha visto un numero alto di partecipanti non solo fra i bambini ma anche e soprattutto fra gli adulti», ha detto orgogliosa l’assessora allo sport Elisabetta Contini, che nella scorsa consiliatura si era battuta per portare il progetto a Quartucciu, «ma anche un’ottima occasione per socializzare attraverso lo sport che i nostri concittadini hanno gradito».

“Sport nei Parchi” è stato ideato da Sport e Salute spa, la società statale per la promozione dello sport, in collaborazione con Anci e col Comune di Quartucciu, attore e beneficiario del progetto. La palestra a cielo aperto, infatti, abbraccia tutta l’Italia anche grazie alla tecnologia QR Code che ha permesso di fare sport con le leggende della ginnastica Jury Chechi e Anzhelika Savrayuk che hanno registrato programmi di allenamento specifico per ogni attrezzo.

