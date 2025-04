Sport, natura e cultura: gemellaggio con il Piemonte 

Quando si dice “l’unione fa la forza”: Piemonte e Sardegna stringono un’alleanza per promuovere sport, cultura e territorio attraverso la corsa in montagna. Oggi, infatti, sarà firmato dal sindaco di Chiusa Pesio Claudio Baudino e il sindaco di Villacidro Federico Sollai, con i presidenti delle rispettive associazioni sportive, il protocollo d’intesa per il gemellaggio tra due importanti manifestazioni di trail running: il marguareis ultra tour (MUT) della Valle Pesio, organizzato in Piemonte nelle Alpi Marittime, e la storica Skyrace di Villacidro, che si svolge nelle montagne del Medio Campidano. «Il trail running e la Skyrace sono espressioni autentiche del legame tra sport e natura - dichiara Marco Erbì, assessore allo sport e al turismo di Villacidro -. Questo accordo dimostra come eventi sportivi possano diventare strumenti di promozione territoriale». Prevista la partecipazione reciproca degli atleti alle due competizioni, la promozione congiunta degli eventi su web, social e materiali informativi, l’organizzazione di iniziative culturali, turistiche e gastronomiche e uno scambio tra associazioni e scuole dei due territori. «Villacidro – prosegue Erbì – guarda con entusiasmo a questo gemellaggio, nato dalla volontà di promuovere i valori come sport, natura e cultura». ( l. d. )

RIPRODUZIONE RISERVATA