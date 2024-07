Sport, musica e libri nel cartellone di luglio  

Sport, cultura e musica: il programma di luglio per Carloforte si annuncia ricco di appuntamenti. Mentre nell’isola tra oggi e domani si celebra la biodiversità con Ortoforte, all’orizzonte ci sono già altre proposte pr l’animazione e il divertimento.

Il 13, a partire dalle 15 in corso Cavour, si svolgerà la manifestazione podistica di corsa su strada “Delcoma-Carloforte corre a gambe pei carrugi” ,organizzata dalla Asd Cagliari Marathon Club. Lo stesso giorno, alle 18 all’Exme, sarà presentato il libro “La nostra marcia” e la sera, a partire dalle 20 nella tonnara di La Punta, appuntamento con “Carloforte Wine Experience”, degustazione di vini e tonno rosso. Con Bottu du Shcoggiu il 14 inizia una serie di concerti per la rassegna Sun d’aixi in ti canti: concerto al tramonto a partire dalle 19,30 con il violino di Maristella Patuzzi; altri due concerti al tramonto il 21 e il 28 luglio. Tra gli eventi classici torna il festival “Creuza de Mà”, di musica per il cinema, dal 24 al 28 luglio, con proiezioni cinematografiche, eventi musicali e masterclass per studenti e pubblico. Anche L’isola dei libri, dell’associazione Saphyrina, propone diversi appuntamenti: il 20 la presentazione del libro di Vanni Lai, “La cantadora”, il 22 la rassegna letteraria “Tra terrazzi e carrugi” e il 29 la presentazione di “L’isola e il tempo” di Claudia Lantieri.

