Sport, musica e folk nel cartellone di iniziative in città 

Il successo del concerto dei The Kolors a Torregrande, ha aperto la parte più intensa del Settembre Oristanese. Ma sono ancora numerosi gli appuntamenti del cartellone messo a punto dal Comune. Da giovedì a domenica riflettori puntati sulla zona sportiva di Sa Rodia con Sardegna Cavalli, evento equestre dedicato a tradizione, sport e cultura che torna in città dopo 16 anni. Nelle stesse giornate, dall’11 al 13 settembre, l’Area Smart di Torangius ospiterà L’Isola che Vespa, raduno organizzato dai Vespa Club Sardegna, pronto a portare in città appassionati e mezzi storici. Sabato spazio al grande basket con Dinamo Sassari-Valtur Brindisi al Palasport di Sa Rodia, mentre domenica è in programma la 17ª Coppa Santa Barbara-Memorial Beppe Meloni, manifestazione ciclistica in programma in piazza Luigi Pintus. La stessa area il giorno successivo, accoglierà una delle tradizioni più legate alla città: la Festa di Santa Croce, con l’esibizione dei gruppi folk. Martedì 15 la festa proseguirà con lo spettacolo musicale “Quelli degli anni 60-70”. Il calendario prosegue poi con il Premio Eleonora d’Arborea, gli appuntamenti culturali in biblioteca, le iniziative dedicate a Sant’Efisio e, dal 24 al 27 settembre, la Sardinia Gravel Race, evento ciclistico internazionale a tappe. ( m. g. )

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