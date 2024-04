Sport, moda e screening nella giornata dei Lions 

Oggi, dalle 9 alle 18, appuntamento al parco di Monte Claro, per la nuova edizione del Lions Day. Iniziativa che si ripete ogni anno in tutto il mondo, organizzata nell'Isola dai Lions Club della VI Circoscrizione - Sardegna appartenenti al Distretto 108L. La giornata, che ha come obiettivo sensibilizzare l'opinione pubblica su temi, progetti e attività realizzati dai Lions, unisce svago e servizi. Dalle 9 alle 12.45 dieci specialisti effettuaranno screening: saranno nei campi oculistica e retinopatia, prevenzione senologica, diabetologia, ecografia della tiroide, prevenzione oncologica, cardiologia, dermatologia, alimentazione, educazione all'igiene dentale nei bambini e prevenzione della salute psicologica.

RIPRODUZIONE RISERVATA