Sport, lezioni gratis per tutto dicembre  

Lezioni sportive gratuite al parco di San Michele per tutto dicembre a partire da oggi e sino al 31. In campo sei associazioni sportive dilettantistiche (Sailing Gym, Budokan Fitness, Mediterranea Calcio a 5, Kickbull Arditamente, Cagliari Handball Academy, Air Sub). «A seguito del successo di “Sport nei Parchi”, realizzata in collaborazione con “Sport e Salute” da marzo a novembre 2023 - ha spiegato il vice sindaco Giorgio Angius - il Comune ha deciso di proseguire con le lezioni sportive rivolte a tutti, anche nel mese di dicembre 2023».

Il programma

Si inizia oggi dalle 9 alle 10 col functional training; dalle 10 alle 11 mobility, dalle 10 alle 13 pallamano; dalle 11 alle 12 ginnastica; dalle 11 alle 13 wing chun e dalle 15 alle 17 yoga. Domani dalle 9 alle 10 strong; dalle 10 alle 11 balli di gruppo; dalle 10 alle 13 pallamano; dalle 11 alle 12 zumba; dalle 11 alle 13 boxe. Lunedì dalle 10 alle 13 pallamano; dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17 preparazione atletica, mobilità e difesa personale.

Mercoledì 13 total body dalle 10 alle 11; dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17 preparazione atletica, mobilità e difesa personale; dalle 11 alle 12 functional training. Giovedì 14 dalle 9 alle 11 ginnastica finalizzata al potenziamento; dalle 14 alle 16 wing chun. Venerdì 15 dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17 preparazione atletica, mobilità e difesa personale. Sabato 16 dalle 10 alle 13 pallamano; dalle 11 alle 13 wing chun; yoga dalle 15 alle 17. Domenica 17 dalle 10 alle 13 pallamano; dalle 11 alle 13 wing chun.

