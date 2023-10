Sport, le novità della riforma:  un seminario per le società 

La riforma del settore dello sport ha portato una serie di novità per le associazioni dilettantistiche e giovanili. La Uisp ha ritenuto necessario e urgente fornire tutti gli strumenti necessari per gestire la situazione anziché subirla. Per questo propone un seminario dal titolo “Non perdiamo la bussola – Informazioni e strumenti per affrontare le novità che investono le organizzazioni sportive con serenità”, che si svolgerà sabato all’aula magna dell’Istituto Othoca. Durante i lavori si parlerà in particolare di lavoro sportivo e dell’assoggettabilità Iva delle prestazioni delle associazioni sportive. Una mattinata di approfondimento con la partecipazione di Francesca Colecchia, responsabile del settore consulenze Arsea Srl.

