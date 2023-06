Sport, la furia dell’assessora 

Scoppia la polemica sulle condizioni di alcuni impianti sportivi di Carbonia. Una lettera scritta e protocollata dall’associazione sportiva Karol finisce sui social e l’assessora allo Sport Giorgia Meli va su tutte le furie.

Le lettera

La lettera intitolata che ha scatenato le polemiche è stata pubblicata sui social da uno dei genitori che avevano firmato una petizione promossa dalla Karol. «La lettera – spiega il presidente Riccardo Erriu, che è anche dipendente comunale - era riservata al sindaco e all’assessore allo sport e non doveva essere pubblicata. Siamo rammaricati dell’accaduto perché non vuole essere un attacco politico a questa Giunta. In questa lettera c’è il nostro grido disperato d’aiuto per una situazione di degrado che ormai si protrae da decenni e che ci costringe all’utilizzo di impianti fatiscenti». Nella lettera si parla di impianti con recinzione divelta, presenza di muffa negli spogliatoi ed erba alta in campo. Il post si è diffuso in fretta, tanto che in poco tempo è arrivato all’attenzione di Giorgia Meli, che nella Giunta ha la delega allo Sport. L’assessora ha quindi rimarcato la sua amarezza per i toni usati: «Vi sono luoghi e contesti nei quali le problematiche vanno affrontate in maniera civile ed appropriata» ha scritto d’impeto sul suo profilo social. «Di questo ne parleremo nelle sedi opportune», ha aggiunto lasciando intendere che la vicenda non sia certamente chiusa.

Scontro politico

Ma il tema è ormai entrato prepotentemente nel dibattito pubblico, mischiandosi con l’annoso problema delle erbe infestanti e di strutture pubbliche di difficile gestione (come la piscina comunale), tanto che nei commenti qualcuno fa notare che la pulizia ordinaria di un campo da calcio dato in concessione ad una società, debba ricadere sulla società stessa« Abbiamo sempre cercato soluzioni rapide e straordinarie ma dobbiamo fare i conti con le nostre risorse e con le leggi da rispettare – ha spiegato l’assessora – molti degli impianti citati sono già stati concessi ad altre società tramite la legge 9 e quello in oggetto è dato in convenzione alla Karol. Non ci aspettavamo certi livelli di scontro ma ascolteremo le ragioni dei genitori e dirigenti in una riunione che contiamo di organizzare la settimana prossima».