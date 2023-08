Sport, la Commissione in fuorigioco 

La Commissione allo sport a due anni dall’insediamento dell’amministrazione targata Beniamino Garau non si è mai riunita e le oltre trenta società di Capoterra non hanno ancora ricevuto alcun contributo economico.

In Aula

A tenere banco nell’ultimo Consiglio comunale è stato lo sport. La minoranza ha chiesto lumi sul futuro della commissione che riunisce consigliere comunali e rappresentanti delle società sportive, mai convocata nonostante i componenti siano stati nominati da mesi. «Vorremmo capire cosa abbia ostacolato sino ad oggi la convocazione di questa commissione – chiede Efisio De Muru, capogruppo del Pd - , si tratta di un gruppo di lavoro molto importante, che affronta i problemi e porta avanti le istanze del mondo dello sport: è necessario sottolineare, inoltre, che le associazioni non ricevono contributi da due anni».

Il tema del mancato sostegno alle società sportive è stato sollevato più volte anche dall’ex sindaco, Francesco Dessì: «Ad oggi non è stato elargito un solo euro, per ora le promesse dell’amministrazione comunale non sono state rispettate. Nel 2021 avevamo lasciato in dote 26mila euro da destinare allo sport, ma la maggioranza preferì utilizzarli per finanziare gli spettacoli. L’anno della pandemia, nonostante le attività fossero ridotte al minino, scegliemmo di sostenere ugualmente le società sportive di Capoterra: dispiace, oggi, non riscontrare la stessa sensibilità».

Il sindaco

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come gli uffici siano al lavoro per garantire una equa distribuzione dei contributi comunali alle società sportive: «I beneficiari sono tanti, per questo è necessario ripartire i finanziamenti con oculatezza. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato il bando, ora scatta la fase in cui associazioni e società sportive potranno presentare le domande: a settembre partiranno gli stanziamenti, nello steso periodo daremo il via alle riunioni della commissione».

Giovanni Montis, assessore allo Sport riconfermato nelle scorse settimane, garantisce una distribuzione delle risorse in tempi rapidi: «Gli interessati avranno tempo sino al 23 settembre per presentare le domande, dopo riuniremo la Commissione allo sport per decidere i criteri di assegnazione dei contributi. Quello che non siamo riusciti a stanziare lo scorso anno a causa dei problemi di bilancio, verrà comunque spalmato nei prossimi tre anni: a fine mandato avremo così dato alle società lo stesso sostegno garantito in passato».

