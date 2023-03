“Sport insieme” con 400 atleti 

Grande successo per la manifestazione “Sport insieme- Oristano 2023”, organizzata dal comitato provinciale oristanese del “Movimento sportivo popolare” domenica al palazzetto di Sa Rodia. Presenti circa 450 atleti in rappresentanza di 12 associazioni che si sono esibite nelle discipline di ginnastica ritmica, danza, balli musicali, fitness e arti marziali, davanti a oltre 1000 spettatori e al presidente di Msp Sardegna, Alberto Borsetti. «Stiamo riorganizzando l'attività – afferma il responsabile Msp di Oristano, Luigi Ullasci – fondamentale la disponibilità del Comune». Msp è un ente riconosciuto dal Coni, primo a livello di numeri come ente di promozione sportiva in Italia. “Sport Insieme” è una delle occasioni per dare vuole dare la possibilità alle associazioni di esibirsi e divertirsi. «Ogni territorio dà la possibilità di partecipare e fare le esibizioni gratuitamente. Questo tipo di eventi si svolgono almeno una volta l’anno». ( g.pa. )

