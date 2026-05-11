Sport inclusivo, il G8 dei volontari è un successo 

Si è conclusa sabato scorso la kermesse di 3 giorni Sardinia Camp 2026, organizzata ad Orosei dall’ASD Speedy sport di Dorgali. L’Associazione dilettantistica presieduta da Francesca Lovicu, dal 2007 si occupa di sport e sociale, annovera tra le sue fila circa 80 atleti con disabilità intellettiva e volontari da tutta la Baronia e diversi paesi della Barbagia.

Il Camp appena concluso era previsto dal 1 al 4 aprile, la scomparsa improvvisa di Mauro Salis, uno dei tecnici dell’associazione, ha reso necessario lo slittamento e nel suo ricordo ragazzi ed operatori hanno vissuto queste giornate con grande trasporto. Il laboratorio inclusivo ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutto il territorio nuorese, dei ragazzi della Speedy sport, della Cooperativa Liberamente, dell’Hub di Galtellì, della Pallacanestro Orosei, della Polisportiva Sant’Elena Basket e degli studenti dell’ ITC di Orosei. Le attività sono state finalizzate a promuovere lo sport come mezzo di inclusione e di socialità e come viatico per stringere nuove amicizie e rafforzare l’autostima e le competenze dei partecipanti. Ci si è cimentati nel basket, nel tiro con l’arco e nel tennis tavolo. Tra i tecnici giunti ad Orosei Augusto Conti, coach di pallacanestro di serie B. «Sono state giornate intense e bellissime – dice il responsabile Francesco Fancello - vivere questa esperienza con tanti giovani, tecnici, genitori, nonni, insegnanti, ha reso tutto ancora più significativo. È doveroso ringraziare chiunque, a vario titolo, abbia contribuito. Questo non è stato solo un evento sportivo, ma la dimostrazione che insieme si cresce e si può superare ogni barriera».

I prossimi appuntamenti della Speedy sport saranno a Macomer, a Baia Sardinia e poi a Genova. L’auspicio è che sempre più persone si accostino al mondo del volontariato, sostenendo ogni iniziativa finalizzata all’autonomia e all’inclusione. «Le porte della nostra associazione sono sempre aperte – dichiara Fancello – per chiunque, giovane o meno giovane, voglia o possa dare una mano sia dal punto di vista tecnico e umano perché la nostra famiglia possa crescere ed essere un riferimento concreto anche nelle realtà più piccole e complesse della nostra provincia».

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