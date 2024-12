Sport inclusivo da oggi a sabato a Sa Duchessa  

È tutto pronto per la “Cagliari No limits”, la manifestazione che ha come pilastro lo sport ma unisce anche cultura, tradizione, turismo e solidarietà. L’evento è organizzato dalla Polisportiva Olimpia Onlus. «Ringrazio tutti coloro che hanno voluto dare una forte testimonianza», dice il presidente della Olimpia Onlus Carlo Mascia.

«Il nostro messaggio è che lo sport è un grande mezzo per l’inclusione sociale, e queste persone hanno tutto il diritto di vivere le grandi emozioni che lo sport riesce a regalare. L’handicap può fermare tutto, tranne la nostra voglia di vivere». Il torneo, al via da oggi a sabato negli impianti del Cus, non è solo una competizione sportiva, ma un simbolo di inclusione sociale. L’edizione 2024 ospiterà atleti con disabilità intellettive provenienti da tutta Europa. «Ogni limite si può trasformare in una opportunità straordinaria per abbattere le barriere e costruire una società equa e solidale», sottolinea Sandro Sanna, capo di Gabinetto dell’assessorato regionale alla Sanità.

