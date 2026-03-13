Sport: i soldi ci sono, i lavori no 

Cantieri annunciati, finanziamenti assegnati, cronoprogrammi definiti. Ma negli impianti sportivi di Oristano, almeno per ora, i lavori veri faticano a partire. È il quadro che emerge osservando la situazione delle principali strutture cittadine: un tema che tornerà al centro della commissione consiliare convocata dal presidente Paolo Angioi per il 27 marzo. All’ordine del giorno c’è l’affidamento in gestione della rinnovata cittadella sportiva di Torangius, il cui bando – scaduto a fine gennaio – è andato deserto. Ma la riunione sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato degli impianti cittadini, dove diversi progetti sono rimasti finora sulla carta.

La mappa

È il caso, ad esempio, della palestra di Torangius. La struttura è stata esclusa dalla concessione proprio perché destinata a un intervento di riqualificazione finanziato dalla Regione con 300 mila euro. All’interno continuano ad allenarsi cinque società sportive, fuori nessun cartello di avvio lavori e nessuna indicazione sui tempi. Le risorse fanno parte di un pacchetto regionale più ampio destinato agli impianti sportivi cittadini. A Oristano sono stati assegnati complessivamente un milione e mezzo di euro: 400 mila per il PalaTharros, 300 mila per la piscina comunale di Sa Rodia e 500 mila per il vecchio palazzetto dello sport della stessa area. Dall’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, contattato telefonicamente per avere aggiornamenti, nessuna risposta. In Consiglio comunale, però, sul tema si era espresso lo scorso settembre, rispondendo a un’interpellanza della minoranza. In quell’occasione aveva assicurato che l’iter procedeva senza ritardi: «L’esecuzione dei lavori dovrebbe completarsi entro luglio 2026, con la disponibilità delle strutture nel successivo mese di ottobre». E ancora: «Il Comune, dopo aver regolarmente partecipato all’avviso ed essere stato ammesso al finanziamento, ha firmato le convenzioni». Secondo quanto riferito allora, anche i progetti risultavano «in fase avanzata di predisposizione».

Attesa infinita

Nel frattempo, però, la realtà degli impianti racconta una situazione più complessa. Il vecchio palazzetto di Sa Rodia è ancora circondato dalla rete arancione che delimita l’area dell’intervento, ma di operai al lavoro non se ne vedono. Emblematico resta anche il caso del campo di atletica Sinis-Nurra, fiore all’occhiello nel panorama regionale con potenziale ancora inespresso. La pista è stata riqualificata, ma l’impianto non è ancora pienamente operativo perché manca il collaudo definitivo necessario per l’omologazione. Lungo il perimetro dell’impianto una parte della recinzione è ancora affiancata da una rete provvisoria, installata dopo che nel gennaio 2025 un tratto dell’inferriata era crollato. Intanto le condizioni della struttura continuano a preoccupare le società sportive. Dopo le piogge di inizio anno sono emersi nuovi problemi alla copertura del pistino. «C’è un forte rischio di possibile e definitivo danneggiamento alla copertura», avevano denunciato i dirigenti della società di atletica, parlando di «un’ulteriore offesa alla possibilità di svolgimento della pratica dell’atletica» in una struttura che «non riesce ad uscire da una condizione fortemente precaria».

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