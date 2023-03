Sport gratis all’aria aperta: via ai corsi nei weekend 

I primi atleti hanno iniziato venerdì, anche se l’inaugurazione è prevista il 19 marzo. La prima edizione di “Sport nei parchi”, promossa dal Comune, è iniziata nel grande spazio verde di San Michele e durerà un anno.

Sono sei le associazioni sportive dilettantistiche che alterneranno lezioni gratuite rivolte a donne, over 65 e bambini, per un totale di 390 ore di sport durante i fine settimana: Kick Bull Arditamente farà lezioni di arti marziali miste per bambini; la Cagliari Handball Academy insegnerà la pallamano ai bambini; Budokan Fitness si occuperà di stretching, functional training, difesa personale, yoga per donne; l’attività di Sailing Gym sarà concentrata sul functional training e difesa personale per donne; Airsub insegnerà ginnastica respiratoria, apnea a secco, respiro e rilassamento per over 65; infine Mediterranea Cagliari terrà lezioni di ginnastica e zumba per over 65. Si tratta di un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici che prevede la creazione di isole di sport, palestre a cielo aperto gestite associazioni del territorio, nelle quali viene offerto un programma di attività sportiva gratuita all’aria aperta. Per informazioni 0706777130 o protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA