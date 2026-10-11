Sport garantito ai più piccoli, a Mandas col bus del Comune  

Sono quindici i giovanissimi di Goni che due volte a settimana, lunedì e mercoledì, raggiungono Mandas per praticare sport: due bambine giocano a pallavolo, gli altri tredici piccoli a calcio. A portarli agli allenamenti è il pulmino messo a disposizione gratuitamente dal Comune, che percorre i 26 chilometri tra i due centri per evitare che distanza e carenza di impianti diventino un ostacolo per le famiglie. Le attività si svolgono nel pomeriggio: pallavolo dalle 17 alle 18, calcio fino alle 18.30. I partecipanti hanno tra i 4 e i 14 anni e frequentano le attività dell’Airone di Mandas. «Lo sport è un diritto e un’importante occasione di crescita per i nostri bambini», sottolinea il sindaco Riccardo Delussu. L’iniziativa nasce anche dalle difficoltà legate alle strutture sportive del paese, ormai datate. Per questo l’amministrazione guarda al prossimo anno per costituire una nuova polisportiva e partecipare al bando nazionale Sport e Periferie, con un progetto da circa 800mila euro per creare spazi più adeguati. Intanto è previsto un intervento per infiltrazioni e parquet da 47mila euro sulla palestra comunale. Nel frattempo il collegamento con Mandas permette ai ragazzi di allenarsi con continuità e di vivere la dimensione della squadra. «L’obiettivo», spiega il Comune, «è di non penalizzare i bambini, solo perché vivono in un paese con pochi impianti, in attesa che nuovi investimenti consentano di riportare l’attività sportiva direttamente a Goni».

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