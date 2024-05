Sport e università con “CasaCus Cagliari” 

Questo pomeriggio alle 14.30 andrà in onda “CasaCus Cagliari a Radiolina”. Ospiti in studio di Andrea Matta (foto) il mezzofondista Ithocor Meloni per raccontare le prime gare stagionali; Francesco Mameli, Stefano Mascia e Michele Mascia della squadra Under17 di volley neo campioni regionali di categoria; Roberto Pintor, ideatore di Rebound Street, per presentare il progetto Academy Streetball. Durante il programma, le rubriche e la presentazione del fine settimana sportivo del Cus Cagliari.