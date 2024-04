Sport e università a “CasaCus Cagliari” 

Questo pomeriggio alle 14.30 andrà in onda “CasaCus Cagliari a Radiolina”. Ospiti in studio di Andrea Matta (foto) : il coach Simone Ammendola per fare un bilancio sui sette anni al Cus; Corrado Sorrentino e Giulia Innocenti per parlare di sport, sociale e dei prossimi progetti dell’associazione dedicata ad Amalia Sorrentino; Alberto Tanas e Giuseppe Colistra per presentare il progetto “Pollicino - come si muove la città”. Durante il programma, le rubriche e la presentazione del fine settimana sportivo del Cus Cagliari.