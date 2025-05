Sport e turismo, tour in mountain bike 

Un paese che investe con decisione sull’accoppiata “sport e turismo”. Un modo efficace per destagionalizzare e mostrare un territorio dalle enormi potenzialità, tutto l’anno. Dopo il successo del “Triathlon Gennargentu”, lo scorso fine settimana, Gavoi rilancia. Domenica si svolgerà la quattordicesima edizione di “Gavoi in mountain bike”, manifestazione escursionistica a piedi e in bicicletta organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Bikin’Gavoi, in sinergia con il Comune di Gavoi, il consorzio Bim Taloro e Forestas. Insomma, nel paese è tutto pronto per un’altra giornata all’aria aperta, all’insegna delle meraviglie ambientali da ammirare a passo lento o in sella alle bici da montagna. «L’iniziativa - fanno sapere gli organizzatori - intende favorire, attraverso lo sport, la conoscenza e la riscoperta dell'inestimabile patrimonio culturale e naturalistico del territorio. La partecipazione alle attività è gratuita. Chiediamo un contributo di 5 euro per la colazione e i rifornimenti lungo il percorso». Tutte le informazioni sui percorsi, in mountain bike e a piedi, sono disponibili nel sito bikingavoi.wordpress.com. Il sindaco, Salvatore Lai, conclude: «La nostra proposta turistica prende forma».

RIPRODUZIONE RISERVATA